Cisl, Antonino Rocca eletto nuovo segretario Fit Toscana

Antonino Rocca è il nuovo segretario generale della Fit Toscana, il sindacato dei lavoratori dei trasporti della Cisl. E’ stato eletto stamani, all’unanimità, dal Consiglio generale regionale della Fit, riunito a Montecatini Terme. Rocca succede a Franco Fratini, dimessosi per raggiunti limiti di età. Eletti a comporre con Rocca la Segreteria regionale Francesco Chiaravalli (segretario generale aggiunto), Paolo Panchetti, Angela Settembrini e Giovanni Giannini.

Ai lavori hanno partecipato anche il segretario generale nazionale della Fit, Salvatore Pellecchia e il reggente della Cisl Toscana, Mattia Pirulli.

Ferroviere, 50 anni, Rocca svolge da oltre 20 anni l’attività sindacale nella Fit-Cisl; è stato negli ultimi anni coordinatore regionale dei ferrovieri e componente della Segreteria regionale Fit.

Nelle sue prime parole da segretario ha richiamato l’attenzione sul lavoro quotidiano che la Fit è chiamata a svolgere: "Sempre vicino ai lavoratori, pronti a tutelare e a garantire i diritti di tutti coloro che lavorano nel grande mondo dei trasporti. Da sempre la Fit-Cisl Toscana pone massima attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro e continueremo a dare priorità a questo tema, per scongiurare qualsiasi tipo di infortunio. La Fit Toscana è formata da una grande squadra che vogliamo far crescere ancora in qualità e competenze".

Rocca ha poi ringraziato Franco Fratini "per l’eccellente lavoro svolto fino ad oggi e per essere stato un pilastro della nostra organizzazione".

Fonte: Cisl Toscana - Ufficio stampa