Consiglio comunale il giorno prima delle elezioni, Valori (civica): "Candidato csx così al riparo da polemiche"

Con la convocazione per le 19 di venerdì 7 giugno, a cinque ore dalla chiusura della campagna elettorale e dal conseguente inizio del silenzio elettorale, l’amministrazione comunale uscente, si trova a compiere uno degli atti più importanti del proprio mandato.

L’approvazione delle tariffe TARI per l’anno in corso.

La tipologia di atto cambia, ma il metodo no!

Per l’ennesima volta, si tenta di mettere al riparo il 'competente' candidato sindaco dell’amministrazione uscente, dalle inevitabili polemiche sull’ennesimo esoso aumento riservato ai cittadini di Castelfranco.

Io e la mia squadra riteniamo che questo atto, sia la dimostrazione dell’inconsistenza politica di una coalizione e del suo candidato sindaco che non hanno il coraggio delle proprie azioni.

Conoscere le modalità di compilazione di una delibera, conoscere il codice civile, sono indubbiamente prerogative di un buon amministratore, ma questo rappresenta un elemento secondario, se non si dimostrano qualità da leader.

Un buon sindaco deve avere la capacità di confrontarsi con GEOFOR, gestore del servizio, che altro non sa fare che aumentare i propri costi, ma che non pone mano al necessario e non più procrastinabile miglioramento del servizio.

Un buon amministratore deve essere in grado di interfacciarsi in modo deciso ed autorevole con GEOFOR e pretendere a chiare lettere, anche battendo i pugni sul tavolo, che, a fronte di tariffe ormai divenute esose, i cittadini di Castelfranco e del suo territorio possano contare su un servizio degno di questo nome.

Occorre un deciso cambiamento nei rapporti tra amministrazione comunale e Geofor.

I cittadini sono stanchi di essere vessati con tasse sempre più alte ed ignorati per servizi troppo spesso pessimi.

Silvia Valori, lista civica per Castelfranco