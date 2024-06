Buongiorno oggi ringrazio Anna B. da Napoli. Anna è stata tra i primi contatti che ho conosciuto su FB, è di Napoli, è molto brava a cucinare. Ho visto in questi giorni la crostata di marmellata che aveva postato sul suo profilo, così le ho chiesto la ricetta. La ringrazio anche per le foto che mi ha concesso di tre crostate differenti.

Anna ha utilizzato gli stampini per fare le forme sia per la griglia sia per le decorazioni.

Crostata di Anna

Ingredienti per la pasta frolla

500 gr di farina

200 gr di burro

200 gr di zucchero

3 uova

Una bustina di lievito

La buccia grattugiata di un limone

Marmellata a piacere.

Preparazione:

in una ciotola mettete il burro freddo tagliato a cubetti con lo zucchero e mescolate fino ad ottenere un composto bricioloso e aggiungete le uova, la scorza di limone, la farina e poi il lievito e impastate quanto basta per ottenere una pasta omogenea non scaldatela troppo con il calore delle mani. Formate un panetto avvolgetelo nella pellicola per alimenti e mettetelo in frigorifero per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo stendete due terzi della pasta frolla con il matterello portandolo ad uno spessore di 5 mm. Adagiatela a ricoprire base e bordi di uno stampo da crostata che avrete in precedenza imburrato e infarinato. Togliete la pasta in eccesso sui bordi e bucherellate con i rebbi di una forchetta. Farcite il guscio di pasta frolla con la confettura che più vi piace e livellatela. Dovrete comporre almeno uno strato di un centimetro. Stendete la frolla rimasta ad uno spessore leggermente inferiore rispetto alla base e ricavatene delle strisce larghe 1 cm con una rotella dentellata. Disponete le strisce sulla marmellata in modo da comporre una grata abbastanza fitta oppure ricavatene una con lo stampo come ha fatto Anna. Cuocete la crostata alla marmellata nel forno già caldo a 180 gradi per circa 30-35 minuti o comunque fino a doratura. Sfornatela e lasciatela raffreddare prima di estrarla con molta delicatezza dallo stampo. Trasferitela su una gratella per dolci in modo che raffreddi completamente quindi servitela. Se vi avanza della pasta frolla con gli scarti impastate di nuovo e mettete il panetto in frigo in modo che potete riutilizzarlo per realizzare i biscotti che vi piacciono.

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB e ci ascolterete anche a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena. Toscana DAB CH11B.