Daniele Lazzeretti il primo tassello del nuovo corso gialloblu: nuovo ds all'Abc

Una storia importante, appassionata, che ha lasciato il segno da entrambe le parti. Poi, come spesso accade anche per i legami più profondi, le strade si sono divise, viaggiando per un pò su sentieri distanti. Quel filo, però, non si è mai spezzato del tutto, fino al momento in cui le strade si sono nuovamente incontrate.

E’ la storia che lega l’Abc Castelfiorentino e Daniele Lazzeretti, che dopo una carriera spesa sul campo come giocatore e allenatore oggi torna ufficialmente in maglia gialloblu pronto ad intraprendere una nuova avventura, quella di direttore sportivo.

Da lui, dunque, parte il nuovo corso del sodalizio castellano in vista della stagione 2024/2025, e a lui è affidato il delicato compito di prendere in mano la gestione sportiva della prima squadra e dell’intero movimento giovanile e minibasket gialloblu andando a costruire, con il Consiglio direttivo da un lato, e con lo staff tecnico dall’altro, il nuovo volto dell’Abc Castelfiorentino.

“Se è vero che la vita è una ruota che gira, mi viene da pensare che torno dove tutto è iniziato – sono le prime parole del nuovo ds -. Qui ho conosciuto la pallacanestro, qui ho conosciuto le persone che, con la loro testimonianza, me l’hanno fatta amare. Di un amore che non può finire, che puoi perdere di vista dedicandoti ad altro. Un amore mai sopito, pronto a rianimarsi nuovamente al primo cenno. Oggi il mio pensiero va a Fausto Marconcini, maestro di vita e di sport, insegnante di valori quali impegno e sacrificio, appartenenza e abnegazione. Sarei contento di poter portare, alle ragazze e ai ragazzi, agli allenatori, ai preparatori e agli accompagnatori che frequentano i corridoi di viale Roosevelt, anche solo una piccola porzione di quegli insegnamenti e di quella passione. Qui mi trovo a collaborare con gli amici di una vita nella consapevolezza che condividiamo gli stessi ideali e gli stessi valori di sempre e che mi trovo davanti ad un impegno enorme, ma forte e sereno della collaborazione di tutti coloro che vogliono bene alle famiglie che ogni anno affidano alle nostre “cure” le proprie bambine e i propri bambini. Un ultimo pensiero a chi lascia il suo ruolo: Alessio Belli, amico di una vita. Lascia una realtà concreta, costruita con visione, impegno e dedizione totali. Nel comune tesoro di un intramontabile affetto, credo di potermi fare portavoce di tutti con un GRAZIE grande grande. Dopodiché, c’è solo da mettersi a lavorare”.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Daniele, persona verso la quale nutriamo profonda stima, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista lavorativo e sportivo – interviene il presidente dell’Abc Castelfiorentino Renzo Tani -. La prossima sarà una stagione complessa sotto molti aspetti, non ultimo quello legato alle nuove normative che entreranno in vigore dal 1° luglio, ma siamo certi che Daniele, e l’intero staff gialloblu, sapranno affrontare la sfida con prontezza e determinazione. Da parte nostra c’è grande fiducia ed è proprio da questa fiducia che dobbiamo ripartire, con un rinnovato entusiasmo ed una nuova consapevolezza”.

LA CARRIERA

Nato e cresciuto con il gialloblu cucito addosso nell’indimenticato gruppo del ’64, in maglia Abc ha intrapreso la carriera di giocatore svolgendo l’intero percorso nel settore minibasket e giovanile, durante il quale non sono mancate le soddisfazioni, su tutte le tre finali nazionali disputate con le categorie Propaganda, Ragazzi e Allievi. Nella stagione 1985/86 la prima esperienza senior fuori porta, a Poggibonsi, nel campionato di serie D, cui ha fatto seguito il ritorno a Castelfiorentino per le quattro stagioni seguenti, segnate dalla vittoria del campionato di serie D e dai successivi in serie C. Nel 1991 una breve parentesi alla Pallacanestro Empoli è stata preludio all’approdo alla Virtus Certaldo nella stagione 1992/93, società in cui ha terminato la carriera di giocatore ottenendo tre promozioni consecutive e contribuendo a portare la Virtus dalla Promozione alla serie C. Poi la decisione di lasciare per un pò la pallacanestro prima di farvi ritorno nel 2010 ma sotto un’altra veste, quella di allenatore. Così, sempre in maglia Virtus Certaldo, è passato al timone della prima squadra, guidandola prima in serie D e poi in serie C. Sono anni che lo hanno formato anche dall’altra parte della barricata e che lo hanno condotto fino alla storia recente, e a quei legami che alla fine non si spezzano mai. Si arriva così ad oggi, quando Daniele decide di tornare a vestire quella maglia con cui è cresciuto iniziando una nuova avventura non più sul campo ma dietro le quinte.

Nell’esprimere la più profonda stima e la piena fiducia nel suo operato, il Consiglio direttivo dell’Abc Castelfiorentino ringrazia Daniele per l’entusiasmo e la passione con cui ha accettato di ricoprire un ruolo tanto importante quanto delicato, nonché per l’impegno da subito profuso nel nuovo incarico. A lui gli auguri di buon lavoro, certi che la sua attenzione, dedizione e professionalità caratterizzeranno ogni passo del nuovo corso gialloblu.

Fonte: Abc Castelfiorentino