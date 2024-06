Daniele Tinti e il suo "Crossover" a Altopascio

Si avvicina la prima data di “Si Fa Per Ridere! – Stand Up Comedy Festival (SFPR)” di Altopascio.

Ad aprire l’edizione 2024 della rassegna unica nel suo genere nel panorama toscano sarà Daniele Tinti, il comico di richiamo nazionale che, giovedì 27 giugno, alle 21:30, in Piazza Ricasoli, ad Altopascio, porterà in scena il suo provocante spettacolo “Crossover”.

L'ambientalismo ci distrae dall'inevitabile fine del mondo? Se morissimo tutti sarebbe davvero così male? Ma soprattutto, è possibile ridere di tutto questo? Daniele Tinti, nel suo nuovo live show di Stand Up Comedy “CROSSOVER”, trova il filo conduttore della risata tra le esperienze più profonde, significative, tragiche e divertenti della vita ai giorni nostri.

Daniele Tinti nasce a Roma nel 1990 ma si trasferisce prestissimo a l’Aquila, dove rimane per 18 anni, per poi tornare nella capitale. Partecipa a diversi programmi comici come "Natural Born Comedians" e "Stand Up Comedy" su Comedy Central e "Battute?" su Rai2. Il suo podcast "Tintoria" è il primo comedy podcast condotto da due stand up comedian italiani: insieme a Stefano Rapone, intervista personaggi italiani e internazionali con tono informale e comico, totalizzando milioni di visualizzazioni/ascolti in oltre 140 puntate. Dal 2020 partecipa al tour estivo "SummerTrip" esibendosi con Luca Ravenna e Stefano Rapone in varie città d’Italia. Nel 2021 il suo Special viene distribuito da Amazon Prime Video all'interno della serie "Italian Stand Up”. Nel 2021 e 2022 è in tour con DILEMMA, il suo nuovo Special prodotto da The Comedy Club e ora disponibile gratis su YouTube. Dal 2023 riparte in tour in tutta Italia con "CROSSOVER" il suo Nuovo Live.

