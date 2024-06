Del Rosso (ViviAmo): "Sindaco Giunti rifiuta confronto pubblico a Capraia e preferisce aprire il comitato elettorale"

Dopo aver esultato della ragazza che ha fatto l'analisi sull'importanza del voto e aver letto quanto riportato dal cdx di Capraia e Limite, voglio esprimere la mia tristezza nell'apprendere che il candidato sindaco uscente Giunti, ha rifiutato un incontro con i cittadini di Capraia Fiorentina alla presenza anche degli altri due candidati, perchè impegnato ad aprire il proprio comitato sempre a Capraia Fiorentina.

Mi domando la differenza tra aprire il proprio comitato per 2 ore e ricevere alcuni cittadini, invece di essere presenti in piazza e rispondere alle tante persone che chiedono (e per democrazia devono avere risposta), soprattutto da colui che negli ultimi 10 anni ha programmato e governato.

Riceviamo chiamate da condòmini di Capraia che vogliono parlare dei loro problemi e li dobbiamo incontrare nel nostro comitato invece di poterli accogliere tutti in piazza per rispondere alle loro domande.

Come ho sintetizzato ieri, la mia visione della politica è ascoltare i cittadini e rispondere con soluzioni realizzabili, il non ascoltare è proprio l'opposto della mia visione ed uno dei motivi per cui mi sono dimesso a suo tempo dalla maggioranza.

Dopo questa brutta esperienza ancora di più sono convinto di lottare fino alla fine per poter dare al mio comune un futuro migliore.

Sabato e domenica puoi cambiare, non perdere l'occasione. Alcuni sperano nell'astensione e si nutrono di esso, io vi dico che se ci asteniamo nulla cambierà. Sabato e domenica ci sarà la possibilità di scegliere un nuovo percorso per Capraia e Limite. Scegliamolo insieme.

Guicciardo Del Rosso, candidato sindaco Viviamo Capraia e Limite