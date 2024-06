Dopo mesi di violenze, minaccia di morte la compagna: denunciato 50enne nel comprensorio del cuoio

Denunciato un uomo per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri della compagnia di San Miniato. Nell'area del comprensorio, l'uomo, un 50enne, da circa un anno aveva ripetutamente maltrattato la propria compagna. Vessazioni, violenze fisiche e psichiche, si erano ripetute. La vittima non aveva mai denunciato. Fino ad alcuni giorni fa, quando durante una violenta lite il 50enne è arrivato a minacciare di morte la donna prima di allontanarsi. Da qui la vittima ha preso coraggio e ha denunciato la situazione alla più vicina stazione dei carabinieri.

Se senti di trovarti in una situazione di violenza o stalking, o conosci persone che potrebbero esserne vittime, ci sono molte possibilità per chiedere e ricevere aiuto, con anonimato garantito. Tra queste è possibile rivolgersi ai centri antiviolenza (Qui i contatti dei centri in tutta la regione Toscana) o telefonare al 1522, numero anti violenza e stalking del Dipartimento per le Pari Opportunità, gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.