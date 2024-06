Due nuovi sacerdoti per la chiesa di Prato

Chiesa di Prato in festa per l’ordinazione di due nuovi sacerdoti. Sabato 8 giugno, alle ore 10 in cattedrale, i diaconi Michele Di Stefano e Giulio Vannucci diventeranno preti per le mani del vescovo Giovanni Nerbini. La celebrazione viene trasmessa in diretta su Tv Prato.

I due candidati al sacerdozio sono stati ordinati diaconi insieme, lo scorso 18 novembre. Michele ha 39 anni, è nato a Gela ed è l’ultimo figlio spirituale del canonico Mario Bonacchi, all’origine di numerose vocazioni a Prato. Durante il servizio di leva come carabiniere a Bardonecchia, conobbe il sacerdote pratese e iniziò il suo discernimento personale, che lo ha portato a entrare nel Seminario pratese. Michele presta servizio nella parrocchia di Mezzana e nella chiesa di San Pietro, celebrerà la sua prima messa domenica 9 giugno alle ore 11,30.

Giulio ha 38 anni, è pistoiese, fa parte dei Ricostruttori nella Preghiera e appartiene alla comunità di Villa del Palco. È laureato in Lettere e in Scienze della formazione primaria, ed è impegnato nella ricostruzione del borgo TuttoèVita sull’appennino pratese. Giulio celebra la sua prima messa lo stesso giorno dell’ordinazione, sabato 8 giugno alle 19,30 nella chiesa del Palco.

Fonte: Ufficio Stampa