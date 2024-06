Federcaccia incontra i candidati di Certaldo, Masini (Cdx): "Accoglieremo le proposte"

Il giorno 3 di giugno, presso la sezione comunale di Federcaccia a Certaldo si è tenuto un incontro per discutere tutte le varie tematiche che riguardano l’attività venatoria e il suo rapporto con il territorio, al quale sono stati invitati i tre candidati alla carica di sindaco del comune di Certaldo.

I cacciatori (stimati in circa 13500 individui in tutta la città metropolitana di Firenze di cui circa 360 attivi nel comune di Certaldo) hanno messo in luce il fatto di essere i primi ambientalisti poiché essi si occupano costantemente della bonifica dei territori di caccia e dunque chiedono di essere più coinvolti nella gestione dei territori stessi. In secondo luogo rivendicano la loro attività di prevenzione degli incendi e di regolamentazione della presenza delle varie specie alloctone che invadono la nostra regione. Nella sezione di Federcaccia a Certaldo è inoltre possibile frequentare un corso preparatorio all’attività venatoria e allo stato attuale annovera diversi giovani.

Il candidato sindaco del centrodestra Lucia Masini, dopo aver ascoltato le argomentazioni dei cacciatori, ha garantito loro che si attiverà quanto prima per facilitare l’attuazione di tutte le loro richieste e si è detta d’accordo sulla possibilità di organizzare incontri con la cittadinanza e brevi conferenze nelle scuole del territorio affinché i cacciatori possano illustrare i molteplici aspetti e le varie attività correlate con il mondo venatorio. L’approccio di Fratelli d’Italia e del centrodestra verso le tematiche ambientali, come ha dichiarato di recente il Sottosegretario Senatore La Pietra a Certaldo, vuole essere di tipo non ideologico e vede al centro di tale azione le stesse attività umane, in questo senso l’attività venatoria viene considerata non solo utile, ma oltremodo necessaria per una efficace tutela del territorio.

Il Centrodestra unito ringrazia cortesemente Federcaccia Certaldo e tutte le persone intervenute al dibattito per aver fornito alla coalizione tanti spunti di riflessione e tanti argomenti sui quali essa si impegna a lavorare affinché le esigenze dei cacciatori e le iniziative da loro proposte siano prese nella dovuta considerazione.

Lucia Masini, candidato sindaco per il Centrodestra Certaldo