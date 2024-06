Irregolari, con precedenti, con droga e armi in casa: la scoperta in una casa di Certaldo

In una casa di Certaldo vivevano tre stranieri irregolari in Italia, due di questi protagonisti di atti di violenza accaduti settimane fa a Castelfiorentino, oltre a minacce ripetute contro i loro connazionali. La perquisizione avvenuta in casa lo scorso 4 giugno, per mano della polizia municipale dell'Unione, dei carabinieri di Certaldo e della guardia di finanza di Castelfiorentino, ha portato a scoprire armi da taglio, denaro e droga. Tutto è stato sottoposto a sequestro. Mentre altri oggetti, risultati rubati, sono stati restituiti. Per i due irregolari e con precedenti è stato deciso il provvedimento di espulsione. Sono stati dunque accompagnati in uno dei Cpr sul suolo italiano.

