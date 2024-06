Italia-Bosnia ed Erzegovina al Castellani, la Nazionale arriva a Empoli

Domenica 9 giugno 2024 alle ore 20.45, allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena si terrà la gara amichevole della Nazionale italiana di calcio, Italia vs Bosnia ed Erzegovina. Per permetter lo svolgimento della manifestazione, si rende necessaria l'adozione di alcuni provvedimenti di modifica temporanea a sosta e viabilità in zona sportiva, come disposto con ordinanza 354 del 6 giugno 2024.

In particolare, dalle 14 di oggi, 6 giugno, alle 8 del 10 giugno 2024, sono previsti divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli degli operatori televisivi e del personale addetto allo svolgimento dell'evento in via della Maratona nel tratto compreso tra via Barzino e ingresso Centro di coordinamento dello stadio. In più, dalle 17 alle 21 dell'8 giugno, in via della Maratona nel tratto da viale delle Olimpiadi a via di Barzino compreso parcheggio, sono previsti divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati dalla federazione Italiana Gioco Calcio e muniti di apposito Pass.

Infine, dalle 16.30 alle 24 del 9 giugno è prevista l'adozione dei seguenti provvedimenti: in via della Maratona, nel tratto da viale delle Olimpiadi a via di Barzino compreso parcheggio, divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati dalla FIGC e muniti di pass, e lato Serravalle intersezione con viale Olimpiadi, accesso consentito anche ai residenti in possesso di specifica autorizzazione e veicoli con contrassegno invalidi; in via delle Olimpiadi, nel tratto compreso fra via Bisarnella e via Guido Monaco, compreso parcheggio di fronte alla Curva sud dello stadio e quello di fronte alla Maratona, divieto di transito e sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati dalla FIGC e muniti di pass, tifoseria ospiti, esercenti il commercio su area pubblica con postazione zona PalAramini e parcheggio ospiti, all'intersezione con via Monaco, accesso consentito ai residenti in possesso di specifica autorizzazione e veicoli con contrassegno invalidi, nel parcheggio all'intersezione con via Serravalle a San Martino, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto gli esercenti il commercio su area pubblica autorizzati; in via Barzino, all'intersezione con viale Petrarca, divieto di transito eccetto pedoni e residenti con specifica autorizzazione; in via di Serravalle a San Martino (parcheggio sterrato del parco), nella porzione del parcheggio sterrato del parco di Serravalle con accesso debitamente delimitato da transenne e segnalato con accesso da via di Serravalle a San Martino, divieto di sosta con rimozione forzata eccetto autorizzati dalla FIGC e muniti di pass; in via Bisarnella (parcheggio corpo Vigili giurati), divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati dalla FIGC e muniti di pass.

L’apertura dei cancelli avverrà come sempre circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 18.45. I supporter ospiti, per accedere allo stadio, dovranno utilizzare l'uscita Empoli est della Fi-Pi-Li. Possibilità di parcheggio per i tifosi ospiti nell'area antistante il palazzetto dello sport Aramini. Il deflusso degli sportivi dalla zona stadio è previsto presumibilmente dopo le 23. Per il deflusso dei tifosi ospiti, i responsabili dell'ordine pubblico hanno stabilito che l'entrata in superstrada sarà come all'arrivo, quella di Empoli est.

Coloro che risiedono nelle aree interdette alla circolazione sono invitati a munirsi di una specifica autorizzazione da richiedere via mail al comando di polizia municipale di Empoli, al seguente indirizzo di posta elettronica empoli.mobilita@empolese-valdelsa.it allegando copia della carta di circolazione del veicolo e documento d’identità: l’autorizzazione viene rilasciata subito e permette l’ingresso nell’area interdetta durante la partita.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa