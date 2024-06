La campagna elettorale di Simona Rossetti in numeri

Due: i giorni che mancano alle prossime elezioni amministrative per il Comune di Cerreto Guidi. Si voterà sabato 8 giugno dalle 15.00 alle 23.00 e domenica 9 giugno dalle 7.00 alle 23.00, ed è stato insistente il messaggio di Rossetti e del suo comitato per ricordare alle persone che il terzo mandato, novità assoluta di questa tornata elettorale, non è automatico e che recarsi alle urne per riconfermare la fiducia nella sindaca uscente sarà cruciale.

Trentadue: le pagine di un programma elettorale dettagliato, fatto non di slogan sensazionalistici, ma di proposte concrete seguite dalle azioni con le quali si intende perseguire tali obiettivi.

Tredici: incontri di vicinato e assemblee che si sono succeduti nelle ultime 3 settimane, per parlare con tanti cittadini delle criticità di zone diverse e condividere possibili soluzioni.

Quattro: eventi di sostegno alla candidatura, presentazione del programma e della lista, a cui oltre a tante e tanti sostenitori di Rossetti, hanno partecipato il Senatore Dario Parrini, il Presidente della Regione Eugenio Giani, e i candidati alle elezioni europee Mazzeo e Morani.

Tre: i partiti alleati al Partito Democratico, ovvero Italia Viva, +Europa e Azione. Per una coalizione di centro sinistra che si presenta unita e decisa a mantenere saldi i principi di equità e giustizia sociale che hanno contraddistinto l’amministrazione Rossetti.

Sedici: i candidati al consiglio comunale, otto uomini e otto donne, in rispetto di una non scontata alternanza di genere, che in un variegato mix di età ed esperienze professionali e personali, si mettono a disposizione della propria comunità.

Settemilacentocinquanta: le cassette della posta raggiunte dai volontari con materiale elettorale, affinché la proposta di Rossetti fosse diffusa in maniera più capillare possibile.

Uno: il tradizionale comizio elettorale che si terrà venerdì 07 giugno dalle ore 21.30 di fronte agli “Stalloni medicei”. L’ultima occasione prima del voto per poter ascoltare la proposta di Rossetti per la Cerreto dei prossimi 5 anni, una proposta coerente e concreta, basata sulla volontà di continuare a prendersi cura del proprio territorio.

Fonte: Comitato Avanti, Insieme! Simona Rossetti sindaco