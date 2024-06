La "ricetta" di Palazzo (Lega) per Certaldo: "Giovani, sport, cultura ed economia locale"

Sono quattro i pilastri fondamentali su cui edificare la nuova Certaldo, secondo l’idea di Eliseo Palazzo, candidato Consigliere comunale a Certaldo per la Lega.

"L’impegno per Certaldo, già nero su bianco nella mia azione consiliare negli ultimi anni, non è una promessa, ma un insieme di buone pratiche pressoché a costo zero" dichiara il candidato del carroccio. "Turismo che fa rima con UNESCO" prosegue la nota con l’intenzione di Palazzo "di voler inaugurare un percorso che porti al titolo di patrimonio dell’umanità per Certaldo. Con esso, assieme al 650esimo della morte di Boccaccio nel 2025, il rilancio della figura di Ciari e Calindri, la cultura farà prosperare il nostro territorio".

"Con queste ricette vogliamo anche rilanciare il commercio e l’economia locale, per mezzo di una "Certaldo shopping card", che fidelizzi il cittadino invitandolo ad acquistare "a chilometro zero", senza doversi necessariamente spostare fuori dal comune. Agli esercizi commerciali dobbiamo tanto - prosegue il candidato - sia per una gestione generale dell’amministrazione, sia per i lavori in corso da mesi, in entrambi i casi l’amministrazione PD risulta negligente e colpevole". Per quanto riguarda la viabilità e la sicurezza, "intorno alla quale posso far valere il master in Criminologia conseguito i cittadini - aggiunge - assieme ai Comitati nati negli anni, sanno che le nostre sono le soluzioni più congeniali per Certaldo. In una stagione di cantieri avviati, giovani, sport, cultura, economia locale, sono gli elementi di rilievo e l’impegno che mi assumo per i prossimi cinque anni. Il centrodestra unito - conclude Eliseo Palazzo - non deluderà le aspettative ed è pronto a governare Certaldo".