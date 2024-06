Manca il Documento di valutazione dei rischi: denuncia, sanzioni e sospensione per un'attività

Sul posto di lavoro mancava il Documento di Valutazione dei Rischi, non redatto dal datore. Questo quanto contestato dai carabinieri in un esercizio di Livorno, con conseguenti denuncia e sanzioni per la titolare, oltre alla sospensione dell'attività.

Si tratta dell'esito di un controllo, eseguito nel capoluogo durante la campagna di controlli negli esercizi pubblici della provincia per la sicurezza sul lavoro, da parte dei carabinieri del comando provinciale di Livorno. Nel caso in particolare sono intervenuti il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno in collaborazione con il locale Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Rilevata l'irregolarità della mancata redazione del D.V.R., strumento di prevenzione, documento aziendale contenente l'analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute, per la titolare è scattata la denuncia e sono state elevate le sanzioni per un totale di 2.278 euro. Disposta inoltre la sospensione di tutte le attività in corso, fino all'avvenuta regolarizzazione.