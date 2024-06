Masetti saluta, la protezione civile gli fa una sorpresa: "Orgoglioso di quanto fatto"

Una fila di mezzi, una marea di abbracci, una fiumana di saluti e allegra commozione. La protezione civile dell'Empolese Valdelsa ha voluto salutare Paolo Masetti, sindaco di Montelupo Fiorentino che nell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per dieci anni ha mantenuto la delega proprio alla protezione civile. Sono le ultime ore di Masetti da sindaco montelupino dopo due mandati, i suoi 'amici' lo hanno salutato con affetto.

Molti messi della protezione civile hanno sfilato sotto il municipio di Montelupo, qualcuno ha azionato le sirene, tutti e tutte erano con la divisa d'ordinanza. Masetti ha abbracciato tutti e tutte e si è emozionato per questo saluto. "Se volevate farmi piangere ci siete riusciti. A quest'età queste emozioni..." ha detto Masetti con un filo d'ironia alle persone che sono accorse fino a Montelupo.

Sempre Masetti ha annunciato: "Mi avete dato un'emozione forte. Voglio ringraziare voi per l'affetto e per la stima. Abbiamo fatto grandi cose assieme per questi dieci anni, ma non è detto che non ne faccio altri eh, non sparisco mica. Abbiamo costruito un sistema forte che diventerà ancora più forte, sono orgoglioso".

Masetti ne ha viste tante durante il suo mandato, basti pensare al downburst di Stabbia e Lazzeretto o alla recente alluvione del novembre 2023. Adesso saluta e torna in protezione civile a Firenze, ma è innegabile che i suoi dieci anni nell'Empolese Valdelsa non saranno dimenticati.