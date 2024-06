Meeting Città di Empoli, 30 club ospitati a Livorno dalla Tnt

In vista del via alle competizioni natatorie lungo la Senna nell'Olimpiade 2024, la società biancazzurra ha organizzato come sempre in modo impeccabile il 31° meeting nazionale 'Città di Empoli'. Tuttavia, anziché nelle piscine comunali del parco di Serravalle, la manifestazione si è svolta pure stavolta alla 'Camalich' di Livorno. Una delle maggiori rassegne primaverili ha registrato la presenza di una trentina di club, sparsi in molte regioni italiane. L'ambito trofeo è stato conquistato dall'Hidron Sport di Campi Bisenzio, che gravita comunque nell'area fiorentina. Gli atleti del presidente e dt del T.N.T. Empoli, Giovanni Pistelli, hanno inanellato prove soddisfacenti con l'acuto di Anita Savino (classe 2006), arrivata terza sui 200 misti femminili in categoria Unica. In base ai risultati dei suoi tesserati, il sodalizio che ha dato vita all'evento nell'impianto labronico, si è classificato diciottesimo. I concorrenti di scuola empolese avevano, intanto, acquisito diverse medaglie alla settima edizione della kermesse allestita nella città laniera dalla Futura Prato. A tale appuntamento si erano iscritte ventitré squadre (giunte tra l'altro da Lazio e Marche) con predominio della Virtus Buonconvento, i cui portacolori hanno sommato 28 ori, 26 argenti e 31 bronzi. Il dodicesimo posto in graduatoria del T.N.T., a quota 101 punti, è stato propiziato soprattutto dalle due vittorie di Andrea Nania (nato nel 2007) sui 200 farfalla e Pietro Testi (2006) nei 1500 stile libero. Sono state, poi, cinque le piazze d'onore, collezionate da Gabriele Pagliai (2010) e Nania nei rispettivi 50 farfalla; mentre Testi l'ha incamerata sui 400 stile libero. Inoltre, fra le Ragazze, sia Lavinia Savino (2010) nei 100 rana che Chiara Russetti (2009) sui 200 farfalla, hanno ceduto, all'ultimo tocco della piastra, a una sola avversaria. Sul terzo scalino del podio, quindi, sono saliti Leonardo Mancini (2007) sui 1500 stile libero maschili e Anita Savino (2006) nei 100 farfalla femminili. Dal 27 luglio, largo ai Giochi.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli