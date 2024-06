"Mensa tutto l'anno e ampliare i posti nido": le proposte di Campatelli (csx Certaldo)

"L’educazione integrata e permanente dei nostri ragazzi è una delle priorità del nostro programma". Lo sottolinea con determinazione Giovanni Campatelli, candidato a sindaco di Certaldo per il centrosinistra, sostenuto dalla coalizione che vede insieme Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Certaldo in Azione e la lista civica Sarà Certaldo con Giovanni Campatelli.

Come sottolineato nel corso degli incontri con la cittadinanza che hanno caratterizzato la campagna elettorale in vista del voto dell'8 e del 9 giugno 2024, Campatelli ci tiene a evidenziare che "a Certaldo è presente un istituto comprensivo con oltre 1.500 alunni forte di un ottimo rapporto di collaborazione con l’attuale amministrazione. Un dialogo, costante e concreto, che riteniamo fondamentale mantenere e incrementare. Se cittadine e cittadini sceglieranno me come futuro sindaco del territorio, fin da ora, ci prendiamo l'impegno a supportare le attività formative extra scolastiche e a migliorare ancora la qualità dei servizi all’istruzione, come il trasporto e la refezione.

Per far questo da subito lavoreremo per estendere il servizio mensa a tutti i giorni dell’anno scolastico, compatibilmente con l’attivazione del tempo pieno. Un servizio che va di pari passo con la disponibilità del personale docente. Allo stesso modo, pensiamo di poter rivedere le agevolazioni e le tariffe. Queste ultime, ferme dal 2011, potranno essere rimodulate tenendo conto dell’evoluzione dei servizi offerti sui quali intendiamo investire garantendo un servizio sempre più a misura di famiglia”.

Per quanto riguarda la prima infanzia, continua Campatelli, "Abbiamo un sistema di servizi pubblico e paritario che già oggi fa sì che siamo oltre il target europeo del 33 % di bambini nella fascia 3-36 mesi inseriti nelle strutture. E’ necessario investire nei prossimi anni per un ulteriore ampliamento di posti e per garantire un'attività di continuità educativa 0-6. E sempre pensando ai più piccoli, ci impegneremo anche a rivedere i criteri di accesso per la predisposizione delle graduatorie al nido".

Un programma di interventi che non trascura neppure giardini e spazi verdi. "Gli spazi esterni delle scuole sono di fatto essi stessi spazi educativi e didattici - spiega ancora Campatelli - Per questo abbiamo in programma di effettuare le necessarie manutenzioni così da garantire aree accessibili, inclusive e sicure. E parlando di verde e didattica, credo sia fondamentale anche investire sull'educazione ambientale: per questo, in continuità con percorsi già avviati nel corso degli ultimi anni, porteremo avanti progetti di educazione ambientale e di sensibilizzazione, con la collaborazione delle associazioni del territorio".

Fonte: Pd Certaldo