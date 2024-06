Mostra di fine corso con La Fototeca, 21 allievi in mostra

E’ stata inaugurata sabato 1 giugno la mostra di fine corso del circolo culturale fotografico La Fototeca nel centro storico di Castelfranco di Sotto, presso lo spazio messo a disposizione dall’Associazione Acquateam, in via Marconi n. 31. Sono 21 gli allievi del corso che partecipano alla mostra con 4 foto ciascuno per un totale di 84 foto esposte.

La mostra rimarrà visibile fino al 10 giugno con i seguenti orari di apertura: venerdì 7 giugno dalle 10,00 alle 12,00; sabato 8 giugno dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 18,30; domenica 9 giugno dalle 10,00 alle 12,00 e lunedì 10 giugno dalle 10,00 alle 12,00. I neofotografi partecipano inoltre ad un concorso indetto dalla Fototeca che premierà l’autore sulla base del giudizio espresso dai visitatori stessi della mostra.

Il Corso di Fotografia del c.c.f. La Fototeca, promosso all’interno dei Laboratori Culturali del Comune di Castelfranco di Sotto, si svolge ogni anno presso la Biblioteca Comunale da gennaio a maggio. Il programma non prevede solo lezioni teoriche, ma un percorso che accompagna le spiegazioni in aula con uscite aggiuntive ed integrative, nonché focus su alcuni argomenti. Ci sono escursioni fotografiche a tema (paesaggio, architettura, persone, foto in notturna e fotografia naturalistica) che danno modo agli aspiranti fotografi di fare esperienza sul campo con la guida del docente, Andrea Lippi. Il corso prevede inoltre un approccio alla post-produzione fotografica con un'introduzione all'utilizzo dei più importanti software in commercio.

Per maggiori informazioni CCF La Fototeca (sito www.corsi.lafototeca.it, scrivere alla mail ccf@lafototeca.it oppure chiamare Pasquale Moffa al 3476036070).