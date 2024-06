Motocross di nuovo in pista a Santa Barbara, attesi oltre 100 piloti

Si scaldano i motori del Campionato Regionale Toscano di Motocross, che domenica prossima 9 giugno farà tappa al rinomato crossodromo Santa Barbara di San Miniato. Questo evento promette una giornata di adrenalina pura e spettacolo assicurato, con la partecipazione di piloti di primissimo piano provenienti da tutta la regione.

Diverse categorie saranno in gara, tra cui minicross (65cc, 85cc e Debuttanti), 125 Senior e 125 Junior, Veteran, MX1 e MX2 oltre a un ritrovo per i giovanissimi del Minisport P.P.

L'evento è organizzato dal Motoclub Pellicorse e si svolge sotto l'egida del Comitato Regionale Toscana FMI, con il supporto di numerosi sponsor del territorio che hanno creduto e investito in questa manifestazione. Le attività inizieranno alle 8:00 con le prove libere e cronometrate, offrendo al pubblico un assaggio dell'intensità e della tecnica che caratterizzeranno le gare.

Intorno alle ore 10:30, si entrerà nel vivo della competizione con le prime finali, dove la tensione e l'entusiasmo raggiungeranno il loro apice.

L'ingresso per il pubblico è di soli 5 euro, un prezzo simbolico che garantisce una giornata di emozioni e divertimento per tutta la famiglia.

Saranno oltre cento i piloti che convergeranno verso il circuito pisano per quello che si annuncia come un appuntamento imperdibile. Per molte categorie, infatti, si cominciano a intravedere le ultime fasi della stagione, rendendo questa gara ancora più cruciale. I piloti dovranno dare il massimo per evitare errori e migliorare le loro prestazioni, preparandosi al meglio per la volata finale.

La pista Santa Barbara, sempre preparata al meglio dagli uomini del presidente Giorgio Sardi, sarà il teatro ideale dove si decideranno i nomi dei nuovi protagonisti che si contenderanno i titoli e i podi nelle prove in calendario tra giugno e settembre. Questo storico circuito sanminiatese, con le sue curve impegnative e i salti spettacolari, esalterà le capacità tecniche e la determinazione dei partecipanti.

Sarà, dunque, un evento da non perdere per gli amanti della specialità motocrossistica, dove la determinazione e tanta passione saranno il vero motore della competizione, fondendosi per regalare emozionanti sfide sui tornanti di questo storico circuito. Gli appassionati avranno l'occasione unica di vivere una giornata di sport autentico, respirando l'atmosfera elettrizzante di una competizione che rappresenta il cuore pulsante del motocross regionale toscano. Non mancate a questa straordinaria giornata di sport e spettacolo, dove ogni giro di pista potrebbe riservare sorprese e colpi di scena indimenticabili.

Fonte: Moto Club Pellicorse