Nisini (Lega) per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra a Castelfiorentno

Con la visita dell’onorevole Tiziana Nisini e vice segretario regionale della Lega si chiude la campagna elettorale del centrodestra a Castelfiorentino tra i candidati e anche simpatizzanti che hanno colto l’occasione per un saluto.

È stata l’opportunità, grazie anche a una delegazione della frazione di Cambiano, di ricordare come il predominio politico incontrastato abbia portato un’amministrazione ad essere sorda al confronto su importanti temi divisivi.

La stessa modalità con cui si è svolta questa campagna elettorale lontana dal confronto pubblico come se il voto su Castelfiorentino fosse una formalità, un messaggio che mina e depotenzia il valore che ogni cittadino con il suo voto può esprimere.

L’onorevole Nisini ha evidenziato quanto queste elezioni siano importantissime per l’Europa poiché, grazie a una maggioranza forte, potremo puntare a essere maggiormente rappresentativi della nostra identità nazionale.

Questa visita ci garantisce, insieme al tutte le altre di autorevoli esponenti a tutti i livelli, che in caso di vittoria del centro destra gli appoggi saranno diretti sia per quanto riguarda il governo nazionale sia per la rappresentanza europea.

Una vittoria su cui, rispettosamente, lasciamo la parola ai cittadini l’8 e il 9 giugno prossimo. Solo allora si potrà parlare di cambiamento.

Susi Giglioli, candidata sindaco centrodestra Castelfiorentino