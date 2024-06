Non rispetta il divieto di avvicinamento, arrestato a Rosignano

Più volte aveva violato la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Per questo un 40enne è stato arrestato dai carabinieri di Rosignano Marittimo: durante servizi volti alla prevenzione e repressione dei reati è stato appurato dai militari che l'uomo non si era attenuto alle prescrizioni imposte in precedenza. Nel dettaglio, due giorni prima, il 40enne era stato bloccato dopo essere stato sorpreso mentre usciva dall'abitazione della persona per cui gli era stato imposto il divieto di avvicinamento. Dopo l'arresto l'uomo è stato condotto presso il carcere Le Sughere di Livorno.