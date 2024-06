Open day alla sezione Oltrarno della Misericordia di Firenze: servizi in mostra ai cittadini

Dai servizi svolti dall’Aiuto Alimentare a quelli di Protezione Civile, dall’utilizzo del defibrillatore alle tecniche di disostruzione pediatrica, sono alcune delle attività che i fiorentini potranno conoscere domenica 9 giugno, dalle 14 alle 18, alla sezione Oltrarno della Misericordia di Firenze (via del Sansovino 176). L’open day ha come obiettivo quello di offrire una conoscenza più approfondita della moltitudine di servizi che la Misericordia di Firenze mette a disposizione dei cittadini, oltre a delle dimostrazioni pratiche di primo soccorso. Ogni 30 minuti si svolgeranno simulazioni di utilizzo del defibrillatore e delle tecniche di disostruzione pediatrica. Inoltre sarà possibile vedere da vicino l’ambulanza di soccorso con i suoi presidi e l’ambulanza adibita a trasporto neonatale con la culla termica. I volontari dell’Arciconfraternita saranno presenti per accogliere i visitatori e rispondere a domande e richieste di informazioni su servizi e attività.

Alcuni numeri del 2023 relativi ai principali servizi:

Sono stati svolti 34.479 servizi di trasporto sanitario - di cui 11.674 di emergenza - 73 servizi di protezione civile, 770 servizi di mutatura degli infermi, 1982 servizi di aiuto alimentare (i nuclei familiari assistiti nel 2023 sono stati 751), 35 servizi di assistenza antiusura e microcredito con 230.000 euro erogati. Gli assistiti dal servizio di telesoccorso sono stati 90, di cui 10 sono stati coinvolti anche nel percorso di assistenza sociale rivolto in particolare ai loro caregiver abituali. Grazie all’iniziativa Adotta una bolletta, alla sua seconda edizione, sono state pagate 189 bollette, per un totale di 23.592 euro. In collaborazione con il Comune di Firenze che ha lanciato l’iniziativa e grazie anche alle realtà che hanno contribuito sono stati raccolti 33.876,75 euro da destinare ai familiari delle vittime del grave incidente di via Mariti. L’infaticabile lavoro del nostro gruppo Sacravita ha raccolto attraverso i mercatini circa 30.000 euro, grazie ai quali sono stati sostenuti i costi per la riabilitazione di 4 ragazzi con disabilità grave o gravissima, di 3 ragazzi affetti da diabete e l’acquisto di libri scolastici per ragazzi in difficoltà economica.

Fonte: Misericordia di Firenze