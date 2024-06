Partenza del Tour de France: cardio protezione per il percorso toscano

Il progetto della Città metropolitana per la cardio protezione dell’evento del Grand Depart del Tour de France prevede il posizionamento di otto defibrillatori lungo il percorso da Firenze al valico dei Tre Faggi. Un tassello che si unisce agli altri provvedimenti per garantire la sicurezza in occasione della gara ciclistica in programma il 29 giugno.

I Comuni metropolitani attraversati dalla prima tappa del Tour, Bagno a Ripoli, Rufina, Pontassieve, Pelago, Firenze, Dicomano e San Godenzo, saranno tutti dotati di postazioni mobili con defibrillatore lungo il percorso, grazie al noleggio delle apposite apparecchiature attraverso l’associazione sportiva U.S. Firenze Rugby 1931 Asd, incaricata dalla Città Metropolitana. Si tratta dell’apparecchiatura DAE Heartsine samaritan® 500P, comprensiva di teca Rotaid Solid Plus e totem di due metri per permettere la loro individuazione.

L’associazione e i Comuni coinvolti decideranno insieme il posizionamento più opportuno per intervenire velocemente nel caso di eventi cardiaci improvvisi,tenendo conto che si prevede una affluenza importante di appassionati, di tifosi e di turisti. L’obiettivo è rendere possibile un intervento immediato, mettendo in sicurezza il pubblico oltre gli atleti, unendosi così agli aspetti organizzativi che sono stati predisposti in maniera certosina dagli organizzatori. La Metrocittà applica anche così una norma volta a diffondere sempre di più la presenza dei defribillatori sui luoghi piu frequentati dalle persone.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze