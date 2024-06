"Rivoluzionare la mensa scolastica", la proposta del civico Cellini per Certaldo

Cogliamo l’occasione in questi ultimi giorni di campagna elettorale per tornare sul tema della scuola ed in particolar modo sul servizio mensa. La nostra opinione è che il servizio di refezione scolastica abbia ampi margini di miglioramento, sia nell’ottica di riscontrare il gusto degli alunni, sia in termini di educazione alimentare, con un’attenzione particolare agli aspetti nutrizionali del cibo che serviamo ai nostri ragazzi. Si tratta di un servizio molto importante per la comunità che merita la dovuta attenzione.

A Certaldo, e in generale in tutto il territorio della Valdelsa, abbiamo la fortuna di possedere un settore primario florido, contraddistinto da una variegata produzione di eccellenze agro-alimentari: da queste consapevolezze vorremmo ripartire, lavorando assieme alle aziende concessionarie del servizio per rivoluzionare la mensa scolastica, rendendo quel momento un’occasione di apprendimento e di crescita culturale per gli alunni, responsabilizzandoli sui temi della corretta alimentazione, del contrasto allo spreco alimentare, della sostenibilità degli alimenti e dell’importanza di consumare cibi coltivati e prodotti a chilometro zero.

Un sistema del genere creerebbe un circolo virtuoso di cui godrebbero tutti: sarebbero coinvolte le aziende agricole del comune e del circondario, i ragazzi riceverebbero in tavola prodotti di qualità, con benefici indiscussi sulla loro salute. Alcuni comuni virtuosi, anche in Toscana, sono già partiti con la sperimentazione di queste attività: saremmo lieti una volta eletti di confrontarci con gli istituti, con le famiglie e gli insegnanti per lavorare assieme a questa piccola rivoluzione sociale.

Fonte: Ufficio Stampa