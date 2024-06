Scantinato diventa B&B a nero, maxi-multa a Firenze

Affitti turistici brevi irregolari. La guardia di finanza di Firenze ha trovato svariati immobili sconosciuti al fisco in centro città. Tra questi un B&B completamente abusivo, realizzato in uno scantinato nato come magazzino e quindi senza abitabilità. Il gestore lo aveva trasformato in alloggio per turisti, ricavandovi anche una cucina e un bagno, e affittato a nero sulle più note piattaforme online di affitti brevi.

Sull’immobile in questione, unitamente ai finanzieri, sono intervenuti gli uomini della polizia locale per accertare anche tutte le carenze in tema di sicurezza (umido e in condizioni igienico-sanitarie precarie, l’immobile è risultato sprovvisto di un impianto elettrico e di aerazione a norma). Inoltre, l’host non comunicava la presenza degli ospiti alla locale Questura, contravvenendo agli obblighi di cui al D.M. 7 gennaio 2013, con la conseguenza che richiedeva gli fosse versata l’imposta di soggiorno, ma non la corrispondeva al Comune di Firenze.

Le Fiamme Gialle fiorentine hanno contestato 30.000 euro di ricavi frutto dell’illecita attività, nonché 3.000 euro di imposta di soggiorno non versata. A questi si aggiungono gli illeciti riportati finora, che si tramuteranno in sanzioni.