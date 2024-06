Successi per gli allievi della MD Academy di Montelupo, sul palco con grandi nomi della danza

Un venerdì carico di emozioni per gli allievi e le allieve della MD Academy, Accademia di danza di Montelupo Fiorentino diretta da Katia Mancini.

Cominciamo con Yegor Cangiano e Irene Fontanelli che si esibiranno venerdì 6 giugno al Gran Galà del Novara Dance Experience, la serata conclusiva di uno dei più rinomati Concorsi di Danza del panorama italiano e non solo.

Yegor e Irene, in quanto vincitori nella categoria "passi a due" modern senior con la coreografia di Katia Mancini "Over me", avranno l’onore di condividere il palco con nomi illustri della danza nazionale ed internazionale.

Assieme ai vincitori di ogni categoria, infatti, saranno ospiti della serata Claudio Covello e Agnese di Clemente, rispettivamente primo ballerino e solista del teatro alla Scala di Milano, Anbeta Toromani e Alessandro Macario, primi ballerini freelance, Iana Salenko e Dinu Tamazlacaru, principal dancers del Staatballet di Berlino, Alessio Rezza, etoile del teatro dell’Opera di Roma e Marisol Castellanos, vincitrice del circuito danza del programma Amici. Durante la serata verrà dato il premio alla carriera a Massimo Murru, etoile del Teatro alla Scala di Milano.

Durante le fasi del concorso, inoltre, a Yegor Cangiano, Irene Fontanelli, Rebecca Nuzzi e Laura Tafi è stata offerta la possibilità di partecipare all’audizione per poter frequentare i corsi della Alvin Ailey di New York e a Yegor Cangiano anche l’accesso diretto alla Joffrey Ballet School sempre della Grande Mela. Ricordiamo infine che la coreografia di gruppo "Pasto crudo", coreografata sempre da Katia Mancini, dove hanno ballato anche Ginevra Gaggioli, Giulia Signorini e Greta Maestrelli, si è classificata seconda vincendo una borsa di studio per un campus estivo in Puglia.

Il venerdì di Katia Mancini, però, non finisce qui! Laura Tafi infatti è stata invitata dalla trasmissione Tadà, che va in onda in diretta su RTV38, per raccontarsi e per esibirsi in una coreografia di Katia Mancini insieme ai suoi compagni di studio Greta Maestrelli, Ginevra Gaggioli, Giulia Signorini, Martina Raggi, Bianca Bruccoleri, Liunah Zanaroli e Rebecca Nuzzi.

Grandi soddisfazioni quindi per Katia Mancini, che in programma ha anche Lunaria, uno splendido evento nel suggestivo Borgo di Calenzano alto i prossimi 15 e 16 giugno, la Festa della Ceramica di Montelupo Fiorentino, il 21, 22 e 23 giugno, la festa della contrada vincitrice del Palio di Fucecchio e Mercantia di Certaldo alto. Un’estate bollente!

Fonte: MD Academy di Katia Mancini