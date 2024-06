Tavolo di distretto nel Cuoio, Bucci: "Partecipazione di Giani importante"

"È una notizia importante che il presidente Giani abbia deciso di partecipare al Tavolo del Distretto del Cuoio che si terrà in Comune a Santa Croce sull'Arno il 20 giugno. Al Tavolo partecipano i principali attori del territorio e, insieme, dobbiamo affrontare con la massima urgenza gli effetti della crisi internazionale sul settore moda e sul comparto conciario. Dopo il tavolo regionale dello scorso 29 maggio, dai territori del Comprensorio era arrivata forte la richiesta di una partecipazione diretta del presidente a quello di Distretto, per confrontarsi sulle misure e le strategie per superare questo anno critico e per potenziare il futuro del nostro distretto puntando su sviluppo, lavoro e tutela dell'ambiente. Il fatto che il presidente abbia raccolto questo invito dimostra attenzione ed è certamente un passo significativo nella giusta direzione".

Fonte: Ufficio stampa