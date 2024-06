Un mosaico degli studenti all'ingresso della Vanghetti: impressi i 4 elementi

Inaugurato il mosaico che da oggi accoglierà gli studenti all'ingresso della scuola Vanghetti di Empoli.

Un'opera nata da un'idea del dirigente scolastico Marco Venturini e realizzata con entusiasmo e creatività dagli studenti delle classi 3A, 3C, 3D, 3E, 2D, 2E. Una rappresentazione simbolica dei valori della scuola Vanghetti e dei quattro elementi essenziali per la vita.

Acqua come fonte di vita, "una nostra riflessione sull'inquinamento dei mari, rappresentato con una sirena intrappolata all'interno di una bottiglia e circondata dalle bellezze del fondale marino" spiegano i ragazzi che hanno progettato il disegno. "Aria per rappresentare il respiro e i suoni del mondo, simboleggiati dagli strumenti musicali, così importanti anche nel nostro Istituto.Terra, il Pianeta blu, parte integrante delle nostre radici, con le bandiere che ricordano le lingue straniere studiate a scuola, come veicolo della comunità mondiale. Infine il Fuoco, energia che riscalda e ravviva la curiosità, la passione verso tutto ciò che possiamo scoprire nel nostro percorso scolastico".

Creatività, impegno e collaborazione hanno reso possibile la realizzazione del progetto: "I ragazzi hanno lavorato tutti con entusiasmo, motivati dall'esperienza pratico-manuale e dalla scoperta di nuovi materiali. La soddisfazione più grande è stata vedere lo stupore nei loro occhi durante la fase del montaggio, quando si sono resi conto delle effettive dimensioni dell'opera", racconta la prof.ssa Maria Lucia Cavarretta che, insieme al prof. Giovanni Maria Masucci, ha guidato con impegno e competenza gli alunni alla realizzazione del mosaico.

Grande soddisfazione per il dirigente Venturini, che in questi anni ha sempre perseguito la vision dello "star bene a scuola" ed ha fortemente sostenuto l'importanza di ambienti scolastici innovativi e accoglienti. Oltre ai nuovi arredi ed agli strumenti tecnologici di cui si è dotata la scuola nell'ultimo periodo, ampio spazio è stato dedicato alla creatività ed alle arti, perché una scuola colorata ed accogliente motiva gli alunni e favorisce gli apprendimenti.

L'inaugurazione, accompagnata dalla performance musicale dei ragazzi della Vanghetti Street Band, ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle aziende Berni e Bitossi che hanno fornito i materiali per il mosaico, dell'assessore Adolfo Bellucci e della sindaca Brenda Barnini, che ha dedicato agli studenti parole di gratificazione ed incoraggiamento.