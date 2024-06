Va' dove ti porta il bus, tre classi di Certaldo in giro con Autolinee Toscane

Il viaggio di “Va’ dove ti porta il bus” è ormai giunto alla conclusione: il progetto didattico regionale promosso da Autolinee Toscane, ha visto la partecipazione di ben 76 classi. A Certaldo hanno partecipato le classi VA, VB e VC della Scuola primaria Carducci.

Il progetto prevedeva la realizzazione di un percorso didattico di 6 ore a classe, finalizzato ad incentivare l'uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, fornire gli strumenti di base per muoversi in autonomia e con consapevolezza nella città, sviluppando il senso di appartenenza al proprio territorio, favorendo l'immagine del bus, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di incontro e socializzazione, evidenziando il concetto di “bene pubblico” per la collettività. Sono complessivamente tre gli incontri che ogni classe ha seguito con il supporto di operatori didattici qualificati.

Gli alunni delle classi Va, VB e VC della Scuola Carducci di Certaldo, - dopo che in aula è stato presentato loro il servizio urbano e l’organizzazione dell’azienda, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole ed i vantaggi dell’utilizzo dei mezzi pubblici che garantiscono anche sicurezza e rispetto dell’ambiente – sono stati accompagnati dall’operatrice didattica sui bus, così da mettere in pratica le regole apprese, scoprendo i luoghi di interesse che grazie alle linee urbane è possibile incontrare, salendo appunto su un autobus.

Le tre classi partecipanti sono salite su un bus della linea 409 e con esso hanno attraversato il centro di Certaldo, passando davanti a luoghi simbolo del paese, come la stazione, il ponte sull'Elsa col vecchio mulino, i Macelli, il Tabernacolo dei Giustiziati di Benozzo Gozzoli. Dopo l'arrivo in piazza Boccaccio i ragazzi sono saliti sulla funicolare per raggiungere Certaldo alto, da cui poi sono ridiscesi a piedi, hanno raggiunto la fermata del bus 409 e con esso hanno fatto ritorno a scuola.

Nell'ultimo incontro le 3 classi hanno realizzato una mappa del giro fatto in autobus e in funicolare, rappresentando graficamente i luoghi più iconici.

Così si è espressa l’insegnante Daniela Cagnoni: “I ragazzi hanno mostrato curiosità e attenzione al progetto fin da subito, grazie anche all’operatrice Elisabetta che si è mostrata molto competente e preparata. Anche noi insegnanti siamo rimaste entusiaste di partecipare al progetto: abbiamo visto i ragazzi attenti e coinvolti”.

Al termine del progetto tutti gli studenti hanno ricevuto un attestato di partecipazione e sarà consegnato alla scuola un manifesto con la mappa del servizio urbano di Certaldo con i disegni realizzati.

Fonte: Autolinee Toscane