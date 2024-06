XXV Maratona di Pisa, domenica 15 dicembre si festeggiano i 250 anni della Guardia di Finanza

Grandi novità in arrivo per la XXV Maratona di Pisa, evento organizzato da 1063AD SSDARL, che domenica 15 dicembre 2024 festeggia le nozze d’argento accogliendo un'altra importante festa, i 250 anni dalla fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, quest’anno Ente Patrocinatore della manifestazione.

I 250 anni della Guardia di Finanza

Sono iniziate mercoledì 20 marzo le celebrazioni per il 250° anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza nell’ambito delle quali è prevista la partecipazione a diversi eventi sportivi. In ambito podistico, già conclusasi l’esperienza della maratona di Milano di domenica 7 aprile alla quale hanno preso parte atleti ed ex atleti delle Fiamme Gialle, ma anche militari che in comune hanno la passione per lo sport, con l’ulteriore obiettivo di sottolineare il valore sociale e sportivo della maratona alla quale sono riconosciute le capacità di promuovere valori come lo spirito di sacrificio, il fair play, il senso di squadra e di appartenenza, condivisi dal Corpo della Guardia di Finanza.

Colonnello Salvatore Salvo, comandante del Comando provinciale delle Fiamme Gialle di Pisa: “Nell’ambito delle iniziative collegate alle celebrazioni per il 250° Anniversario della fondazione del Corpo, parteciperanno alla «Maratona di Pisa 2024» anche Finanzieri, indossando una maglietta realizzata appositamente per l’evento e recante il logo commemorativo dell’anniversario. La partecipazione alla «Maratona di Pisa 2024» costituisce un’ulteriore occasione per far conoscere alla collettività l’impegno del Corpo in ambito sociale, sia come diretta espressione delle attività di servizio istituzionalmente svolte, sia quale contributo individuale che le donne e gli uomini in «gialloverde» esprimono nell’ambito dell’impegno civico, nonché attraverso la promozione dello sport, anche tra ragazzi portatori di handicap, indispensabile per trasmettere ai giovani i valori fondamentali per la crescita dell’individuo e della società.”

Frida Scarpa, Assessore allo sport e impianti sportivi, politiche giovanili e rapporti con l'Ateneo del Comune di Pisa: “Le fiamme gialle sono da oltre cento anni al fianco degli sportivi e parte di tutto il movimento, costituendone un grande valore aggiunto. Il mantenimento dello sport agonistico di alto livello è significativamente sostenuto dal contributo dei gruppi sportivi civili e militari come la Guardia di Finanza senza i quali il nostro Paese non raccoglierebbe gli innumerevoli successi che continuamente otteniamo. Inoltre, favoriscono anche la possibilità di scelte lavorative stabili post carriera. Siamo orgogliosi di far parte delle celebrazioni per i 250 anni dalla Fondazione.”

Il nuovo sito

Maratona di Pisa si rinnova nello stile e nella brand identity, rinnovato il sito maratonadipisa.com con la nuova veste grafica e completamente bilingue (italiano-inglese) all’interno del quale sono accessibili tutte le informazioni.

Le gare

Confermate al via domenica 15 dicembre le due distanze competitive: maratona 42,195km su percorso misurato AIMS-World Athletics e Fidal, Pisanina Mezza Maratona 21,097km, che da questa edizione entra a far parte delle mezze maratone omologate dalla Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Per gli amanti delle camminate e corse non competitive confermata anche la 4 Miglia Family Run.

#BRINGYOURFLAG – A passo spedito il tam-tam che promuove l’iniziativa #bringyourflag per la quale Maratona di Pisa chiede a tutti gli stranieri di portare la propria bandiera e contribuire alla creazione del puzzle di bandiere più grande del mondo nella magica Piazza dei Miracoli, un tassello al successo della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace 2024.

Le iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito, CLICCA QUI. Prossimo cambio tariffa il 25 giugno 2024. Per onorare il 25esimo compleanno, istituita la speciale tariffa dei gruppi da 25 che avranno in omaggio ben tre iscrizioni per la maratona e, fino alla data di chiusura delle iscrizioni, una quota ridotta del 15% per gli iscritti che compiono 25 anni.

