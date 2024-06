All'asilo "Il Girotondo" uno spettacolo e due nuovi alberi

Un inno alla bellezza dell’unicità, per crescere nella consapevolezza che la diversità non sia qualcosa da cui fuggire bensì un valore da difendere e salvaguardare. Lo sanno bene i bambini e gli insegnanti della scuola Il Girotondo, vincitrice del concorso “Il paradiso dei calzini spaiati” per la sezione delle scuole dell’infanzia, iniziativa voluta e promossa nello scorso mese di febbraio dalla Fucecchio Servizi in collaborazione con il Comune di Fucecchio e l’Istituto Comprensivo Fucecchio. La scuola, infatti, ha partecipato al concorso con il progetto della “Lavatrice del Girotondo”, nato dal feedback restituito dai bambini durante le conversazioni sulle motivazioni che stanno alla base della Giornata dei calzini spaiati. Un risultato che è stato festeggiato ieri, giovedì 6 giugno, con due iniziative aperte alle famiglie, volute proprio celebrare la bellezza della diversità e dell’unicità, tema su cui verteva appunto il concorso. La prima di queste è stata uno spettacolo teatrale a cura del Teatrino dei Fondi, cui ha fatto seguito la piantumazione di due alberi diversi nel giardino della scuola, un ulivo e un melograno, accanto ai quali è stata apposta una targa con incisa la frase “la diversità resta sempre uno dei valori più belli da promuovere”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa