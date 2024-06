Parole e Voci a Santa Croce, i personaggi prendono vita: lettura de I promessi sposi

Parole e Voci a Santa Croce è un progetto che nasce per far vivere e rendere contemporanei gli straordinari personaggi che sono indissolubilmente legati al complesso monumentale e possono ancora parlare a tutti. Sarà Alessandro Manzoni, con I promessi sposi, il primo protagonista dell’iniziativa dell’Opera di Santa Croce. Si tratta di un intervento culturale della Compagnia Lombardi-Tiezzi e nasce con l’intento di abitare Santa Croce, un luogo della memoria e della storia, capace di dialogare con le donne e gli uomini contemporanei anche attraverso le voci dei suoi personaggi che dai monumenti e dalle iscrizioni che li ricordano tornano a prendere vita. Il ciclo delle 17 letture pubbliche prende il via domani sabato 8 giugno, alle 18.30, con l’apertura straordinaria al pubblico dei due chiostri e della Cappelle Pazzi e Cerchi, dalle 18 alle 20.30.

Il programma delle 17 letture

Il ciclo di 17 letture che Sandro Lombardi e Federico Tiezzi presentano nel Cenacolo si collega al 150° anniversario della morte dello scrittore nel ricordo del quale in basilica, nel novembre scorso - con il patrocinio del Centro Nazionale di Studi Manzoniani - è stata collocata una targa, proprio accanto al cenotafio di Dante. Le letture vedono il contributo di Fondazione CR Firenze e il sostegno di Regione Toscana e ministero della Cultura.

L’emozionante lettura de I Promessi sposi vede protagonisti, con Sandro Lombardi, Elena Ghiaurov (dall’8 al 10 giugno), David Riondino (l’11 e il 12), Federico Tiezzi (dal 16 al 19), Annibale Pavone (dal 20 al 23) e Valentina Elia (dal 25 al 28). Le letture si tengono nel Cenacolo, sempre alle 18.30.

Il capolavoro narrativo della letteratura italiana evoca realtà umane e sociali valide per ogni tempo, oltre a essere sedimentato nella memoria storica delle persone, con i suoi personaggi indimenticabili, le sue situazioni drammatiche ma anche comiche, anche ironiche, anche grottesche, in una ricchezza espressiva che nella nostra letteratura ha uguale solo nella Commedia dantesca.

Il progetto Parole e Voci a Santa Croce è stato inaugurato nei giorni scorsi da Chiara Guidi che ha presentato La voce in una foresta di immagini invisibili (nottetempo), una performance sul valore della parola ispirata al suo ultimo libro.

Informazioni e biglietti su www.santacroceopera.it

Fonte: Ufficio Stampa