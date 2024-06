E' stato revocato il divieto temporaneo di balneazione a Quercianella fatta eccezione per la porzione di area posta in prossimità della foce del Fosso della Madonnina (in adiacenza a Via dei Macchiaioli - rotonda di Quercianella - limitatamente a 100 metri a nord e 100 metri a sud della foce stessa). Questo a seguito degli esiti delle analisi svolte ieri da Arpat.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa