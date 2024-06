Detenuto 39enne non rientra in carcere dopo permesso premio: arrestato

Negli scorsi giorni la Squadra Mobile della Questura di Pisa era stata allertata perché un 39enne detenuto presso al Don Bosco di Pisa per numerose ipotesi delittuose di associazione per delinquere e furto pluriaggravato, non aveva fatto rientro dopo un permesso premio di un giorno.

Nonostante le immediate ricerche senza esito, gli investigatori hanno attivato una serrata sorveglianza operativa a casa e in tutti i luoghi di interesse dell’evaso. Per questo è stato trovato in pochi giorni nella propria abitazione ed è stato arrestato per il reato di evasione.

È stato trasferito dunque in carcere, dove dovrà scontare la pena residuale sino al 19 maggio 2029 oltre alla pena che verrà comminata per il reato di evasione.