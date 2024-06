Grosseto, donata culla neonatale al reparto di pediatria

L’associazione «Finanzia & Friends Team» ha donato al reparto di Pediatria dell’Ospedale Misericordia di Grosseto una culla neonatale. Grazie alla raccolta fondi in occasione del triangolare di calcio tra la Nazionale italiana artisti Tv, una selezione di artisti locali e la formazione degli organizzatori, è stato possibile acquistare lo strumento utile al personale ospedaliero del reparto. L’iniziativa benefica «Il cuore di Grosseto» si è tenuta il 29 aprile 2023 allo stadio comunale “Carlo Zecchini”, organizzata da Finanzia & Friends con Emilia Romagna post alluvione e Avis. La donazione è avvenuta venerdì 7 giugno alla presenza della responsabile del reparto di Pediatria dell’ospedale Misericordia, Susanna Falorni.

L’associazione «Finanzia & Friends Team» è nata da un’esperienza di un locale gruppo sportivo attivo dal 2007 nel tessuto sociale locale. Il «Team» è composto da appartenenti alle diverse forze dell’ordine, ma anche da dipendenti pubblici, imprenditori ed è in relazione con numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che con la loro notorietà ne hanno contribuito alla crescita.

La donazione consiste in una culla neonatale su ruote per rooming-in e co-sleeping,che consente di gestire il neonato in ospedale nella massima sicurezza. È dotata di frenatura centralizzata automatica, con 4 ruote gemellate autofrenanti, sbloccabili contemporaneamente agendo sul maniglione di spinta integrato nella struttura. In tal modo quando la culla è ferma viene sempre garantita la frenatura automatica di sicurezza. La culla è fornita di sistema di regolazione d'altezza che permette di ottenere il perfetto allineamento rispetto al materasso del letto della mamma, oltre a sponde di contenimento con protezione imbottita e alette imbottite che ruotando, fanno da collegamento tra i due materassi e garantiscono il trasferimento del neonato dalla culla alla mamma e viceversa, in totale sicurezza.

«Ringrazio l'associazione e tutti i cittadini che partecipando alla visione della partita hanno permesso l'acquisto della culla», dichiara il direttore del presidio ospedaliero, Michele Dentamaro. «Dopo la donazione della barella pediatrica dell’anno scorso, ringraziamo l’associazione ‘Finanzia & Friends’ per un nuovo gesto benefico - dichiara Susanna Falorni, direttrice Uoc Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Grosseto - la loro è una costante vicinanza da veri amici della Pediatria che ogni anno si prodigano per noi».

Fonte: Ufficio stampa Azienda Usl Toscana sud est