Vivicittà Porte Aperte, anche i detenuti di Sollicciano corrono

Sabato 8 giugno si è svolta Vivicittà Porte Aperte sotto l’egida dell’Uisp Firenze che ha coinvolto le società podistiche cittadine affiliate. Al carcere di Sollicciano, e precisamente nella struttura dell’Istituto penitenziario Casa Circondariale Mario Gozzini, in via Girolamo Minervini 8, si sono aperti i cancelli per la corsa all’interno delle mura della struttura, dove hanno corso insieme podisti delle società fiorentine affiliate all’Uisp e detenuti su un anello di circa un chilometro per un totale di circa 4 km di tracciato. Ed è stata corsa vera con tanto di arrivo allo sprint e revisione dell’ordine d’arrivo dopo l’esame della giuria.

Un momento sportivo e sociale di altissimo valore, alla presenza, oltre che di Marco Ceccantini, presidente dell’Uisp Firenze, anche dell’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione e di Eros Cruccolini, già presidente consigliere comune e presidente del Quartiere 4, ora garante dei detenuti di Firenze. Le immagini dell’evento e delle premiazioni, le interviste ai protagonisti e agli organizzatori, e anche… momenti di inaspettati fuori programma.



Fonte: Uisp Firenze