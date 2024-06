Un’affluenza che non ha tradito le aspettative è stata registrata nella giornata di ieri, sabato 8 giugno in occasione della prima tornata elettorale per le europee e amministrative.

In tutta la provincia di Firenze l’affluenza alle urne è stata del 22,56% per le comunali e di 22,9 per le europee.

Il dato complessivo della regione Toscana, invece, è del 18,77% alle europee e un 21,49 per l’affluenza alle amministrative.