I carabinieri di Volterra (PI) hanno denunciato - in

stato di libertà una persona, per guida in stato di ebbrezza.

I militari hanno controllato un utente della strada che, alla guida di un veicolo, è stato sorpreso con un tasso alcolemico pari a due volte il limite consentito.

Al conducente è stata ritirata la patente di guida ed è scattata la segnalazione alle autorità.