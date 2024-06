Dodicenne investito mentre attraversa la strada: al Meyer in elisoccorso

Un dodicenne è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada nella zona di Santa Maria delle Grazie ad Arezzo intorno alle 8 del mattino. È stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso al pediatrico Meyer di Firenze, dove è rimasto in osservazione, sebbene non abbia riportato gravi lesioni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori dell'emergenza e la polizia municipale per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi necessari.