Govi di nuovo sindaco a Monteverdi Marittimo

Da pochi istanti è noto il risultato in provincia di Pisa per il comune di Monteverdi Marittimo, dove l'8 e 9 giugno si è votato per il rinnovo del consiglio comunale.

A vincere è Francesco Govi, a capo della coalizione Insieme per il Futuro. Ha ottenuto il 55,88% dei voti e otterrà 7 seggi. Ha battuto Carlo Quaglierini, che a capo della coalizione L'Alternativa si prende il 44,12% dei voti e 3 seggi.

Erano solamente due le persone candidate a sindaco a Monteverdi Marittimo.