Fedeli perde Montescudaio: il sindaco sarà Caprai

Da pochi istanti è noto il risultato in provincia di Pisa per il comune di Montescudaio, dove l'8 e 9 giugno si è votato per il rinnovo del consiglio comunale.

A vincere è Loris Caprai, a capo della coalizione Montescudaio di Tutti. Ha ottenuto il 50.53% dei voti e otterrà 7 seggi. Ha battuto Simona Fedeli - sindaca per due mandati -, che a capo della lista Essere Montescudaio si prende il 49,47% dei voti e 3 seggi.

Quella di Montescudaio era un'elezione con solamente due candidati a sfidarsi.