Uomo accoltellato in Lungarno Colombo a Firenze

Un uomo è stato accoltellato intorno alla mezzanotte sul lungarno Colombo a Firenze. Trasportato d'urgenza all'ospedale Careggi, è stato operato e la prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di Firenze stanno indagando sull'accaduto. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco, e i militari del nucleo radiomobile e della stazione di Peretola, che stanno eseguendo i primi accertamenti per ricostruire l'episodio.