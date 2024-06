Incendio di un pullman nel Fiorentino

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti alle ore 14:55 nel comune di San Godenzo sulla strada Provinciale del Castagno, in seguito ad un incendio di un pullman di linea che si è propagato alla vegetazione a bordo strada. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno provveduto allo spegnimento del mezzo in fiamme e della sterpaglie. I mezzi in supporto partiti anche da Firenze sono stati fatti rientrare. Non ci sono persone coinvolte.