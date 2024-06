Prevenzione al femminile, Open Day a Pistoia

Nella giornata del 19 giugno, in occasione della prima edizione dell’Open Day dedicato alla prevenzione al femminile, promossa da Fondazione Onda, l’ASL Toscana Centro zona Pistoiese aderisce all’iniziativa offrendo una serie di servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi.

L’obiettivo di questa iniziativa è promuovere presso la popolazione femminile una corretta prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi della vita, in relazione alle modificazioni ormonali che l’accompagnano e la caratterizzano in modo molto specifico, impattando sulla salute e sul benessere psico-fisico.

Numerose le proposte che verranno offerte in termini di visite ambulatoriali specialistiche, colloqui conoscitivi/educativi rispetto ai disturbi dell'alimentazione, dipendenze, percorsi riabilitativi, nonché informativi attraverso la predisposizione di stand all'interno del Presidio Ospedaliero San Jacopo con la collaborazione delle Associazioni di settore.

Visite/consulenze/colloqui in presenza Psichiatria – dottor Riccardo Dalle Luche, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, presso il centro di Salute Mentale, via degli Armeni 6/a, Pistoia, 10 colloqui conoscitivi con psicologo/psichiatra, per la promozione della Salute Mentale nella donna. Prenotazione obbligatoria al numero 0573352372, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 nei giorni 13 - 14 - 17 giugno

Dietologia e nutrizione clinica – dottoressa Elena Tomasetto, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso Ingresso Ospedale San Jacopo, Info point con distribuzione materiale informativo/educativo.

Visite/consulenze/colloqui in presenza Ginecologia e Ostetricia – professor Pasquale Mario Florio , dalle ore 14.30 alle ore 18.00, presso Ospedale San Jacopo, ambulatorio 27, polo ambulatoriale A, piano terra, 7 visite ginecologiche (portare eventuali referti di visite/esami precedenti). Prenotazione obbligatoria al numero 0573351609, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 il giorno 13 giugno.

Consulenze Ostetriche – dottoressa Arianna Maggiali, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il Centro donna, Ambulatorio n. 23, piazza San Bartolomeo 5, Pistoia,8 consulenze ostetriche individuali sulla perimenopausa (rivolta alle donne superiori a 45 anni) dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso il Centro donna, Ambulatorio n. 23, piazza San Bartolomeo 5, Pistoia, 8 consulenze ostetriche individuali sulla contraccezione (rivolta a ragazze di età compresa tra i 14 e i 24 anni. Sarà possibile l’accesso con eventuali accompagnatori). Dalle ore 14.30 alle ore 17.30, Ospedale San Jacopo, Ambulatorio Ostetrico presso la degenza, primo piano percorso A, 6 consulenze ostetriche sul percorso nascita- Presentazione del “Punto Nascita” Ospedale San Jacopo (rivolto alle donne in gravidanza). Prenotazione obbligatoria al numero 0573351609, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 il giorno 13 giugno.

Info Point distribuzione materiale informativo/ educativo – dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso Spazio Salute di Genere ingresso e primo piano ospedale San Jacopo, Le associazioni di settore territoriali allestiranno e presiederanno stand/info point per illustrare e diffondere materiale informativo/educativo.

--

Fonte: Azienda USL Toscana centro - Ufficio Stampa