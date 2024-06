Lavoratori Gkn, camminata silenziosa da San Miniato a Monte a Piazza Indipendenza

"Lavoro e futuro, camminiamo insieme per non stare fermi" è il titolo della camminata di solidarietà ai lavoratori della Gkn in sciopero della fame organizzata dalla Comunità dell’Isolotto e dalla Comunità delle Piagge con la partecipazione di padre Bernardo Gianni e di altre espressioni della chiesa fiorentina e della cittadinanza.

L'appuntamento è per le 17.30 all'abbazia di San Miniato al Monte e la camminata si concluderà in piazza Indipendenza, nel luogo in cui da troppi giorni sono in sciopero della fame i lavoratori della Gkn che rivendicano i loro diritti. Nell'invito gli organizzatori citano un passo del Levitico “Non opprimerai il tuo prossimo, non gli ruberai ciò che è suo; il salario dell’operaio al tuo servizio non ti resti in mano la notte fino al mattino” (19:13).

Si legge nell'invito: "Camminiamo insieme perché quello che accade ai lavoratori e alle lavoratrici della ex-GKN riguarda tutta la città e il territorio, riguarda il modo in cui si intende il lavoro, il rapporto con la natura e il futuro. Camminiamo insieme da San Miniato a piazza Indipendenza perché quello che accade ai lavoratori e alle lavoratrici della ex-GKN non resti nel silenzio, nell’indifferenza, nell’immobilismo.

Siamo preoccupati per lo scorrere dei giorni che mettono ancor più alla prova quei lavoratori che stanno facendo lo sciopero della fame a supporto di una vertenza collettiva che va avanti da oltre 34 mesi e a tutti loro esprimiamo il nostro sostegno e la nostra vicinanza. Camminiamo per sostenere la richiesta che vengano pagati gli stipendi (sono senza stipendi da 5 mesi) e per chiedere alle istituzioni e a tutti i soggetti del territorio coinvolti di dare concretezza alla richiesta di legge regionale, al progetto di reindustrializzazione, all’azionariato popolare. Camminiamo insieme perché tutti facciano passi concreti".

