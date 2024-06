Lesione ad una trave sull'arco centrale della Porta Nuova, vigili del fuoco in Piazza dei Miracoli

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 09,00 in Piazza dei Miracoli a Pisa per un dissesto statico. Un trave in legno, della tettoia collocata sull'arco centrale della Porta Nuova, si è lesionato. Dopo attente verifiche del personale VV.F a scopo precauzionale gli archi che danno accesso alla famosa Piazza sono stati transennati e interdetto il transito pedonale che è stato indirizzato su altri accessi. Sul posto Vigili Urbani e Soprintendenza alle Belle Arti.