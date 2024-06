Martina Alfei (Aquateam Cuoio) tra le atlete paralimpiche al Foro Italico

Dal 21 al 23 giugno, alcuni dei migliori atleti al mondo si sfideranno in una delle piscine più suggestive a poco più di un mese di distanza dai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Un evento di elevata importanza e bellezza, quest’anno giunto alla sua 60esima edizione, che porterà alcuni dei più forti nuotatori europei e mondiali a sfidarsi nelle acque del foro italico.

Quest’anno anche la nostra atleta Martina Alfei parteciperà all’evento nelle fila degli atleti paralimpici in gara, accompagnata dalla nostra fantastica allenatrice Letizia Matteoli che l’ha portata a questi alti livelli.

Le gare in programma per lei sono i 50 Dorso, 50 Rana, 100 Rana, 100 Stile Libero e 50 Farfalla, tutta la squadra e non solo farà il tifo per Martina nella speranza che porti a casa oltre ad una bellissima ed importante esperienza, risultati positivi.

Come presidente di questa associazione sono veramente orgoglioso del percorso fino a qui fatto dalla nostra atleta che negli ultimi anni è cresciuta molto grazie alla sua forza di volontà ed all’impegno messo.