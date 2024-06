Pisa, parte l’efficientamento energetico su oltre 70 edifici comunali

Attività per l’efficientamento energetico su oltre 70 edifici per ridurre i consumi e un passo concreto del percorso di transizione energetica. È quanto previsto dall’accordo tra il Comune ed ENGIE, operatore di riferimento del comparto energetico, tra i principali in Italia per la decarbonizzazione. Il progetto rientra nel più ampio percorso di sostenibilità che il Comune di Pisa ha deciso di intraprendere per un utilizzo più razionale dell’energia e una riduzione degli sprechi. L’accordo è stato presentato questa mattina in conferenza stampa. Erano presenti il vicesindaco Raffaele Latrofa, assessore innovazione tecnologica ed energie alternative, Marco Massaria, direttore area nord di ENGIE Italia, e il nuovo energy manager del Comune di Pisa, Francesco Bini Verona.

«Come amministrazione, per la prima volta, ci siamo dotati della figura dell’energy manager che si occupa delle politiche energetiche del Comune, dall’efficientamento alla comunità energetica rinnovabile alla prossima gara che faremo come project financing per la pubblica illuminazione - ha spiegato il vicesindaco Raffaele Latrofa -. In merito al contratto con ENGIE mi preme dire che si tratta di un passo in avanti sul tema della transizione energetica, in coerenza con gli obiettivi previsti nel programma di mandato. Per i prossimi sei anni all’azienda vincitrice della gara saranno affidate tutte le utenze che riguardano la gestione del calore di 72 edifici pubblici, scuole, palazzi storici. Il contratto prevede non solo la gestione dei consumi ma anche una quota di investimenti, pari a 900mila euro, per nuovi impianti, con un risparmio e minore costo nella manutenzione ordinaria e straordinaria. Di primaria importanza l’aspetto ambientale con un enorme diminuzione di carbonio, pari a 540 tonnellate di CO2 equivalenti alla piantumazione di 3.250 nuovi alberi in città»

La partnership ha una durata complessiva di 6 anni e prevede un investimento di circa 900mila euro per interventi mirati di efficientamento energetico sugli impianti con maggiori livelli di dispersione termica. Saranno eseguiti interventi di adeguamento normativo e lavori di ottimizzazione energetica degli impianti termici di 22 edifici, tra questi 12 istituti scolastici, dai nidi alle scuole secondarie ed edifici di particolare valore artistico-culturale, come Palazzo Pretorio, Palazzo Gambacorti e il Polo culturale San Michele degli Scalzi. Tutti i generatori di calore verranno sostituiti con impianti di ultima generazione e un sistema di telecontrollo permetterà di monitorare da remoto il funzionamento degli impianti e le performance di consumo.

«La partnership con il Comune di Pisa si inserisce nella strategia del nostro Gruppo per accompagnare la transizione energetica del Paese - afferma Marco Massaria, direttore area nord di ENGIE Italia -. Gli edifici sono un cardine delle politiche energetiche a livello europeo, nazionale e locale, in quanto responsabili di circa il 45% dei consumi finali di energia e del 17,5% delle emissioni dirette di CO2 del nostro Paese. Se vogliamo centrare gli obiettivi europei di decarbonizzazione e del PNIEC è indispensabile agire sul patrimonio immobiliare del Paese, soprattutto pubblico. E il nostro progetto per la città di Pisa va in questa direzione».

Di seguito gli edifici sui quali verranno realizzati gli interventi di efficienza energetica:

· Asilo Nido Coccapani

· Asilo Nido CEP e Scuola Materna "Montessori"

· Nuovo Asilo Nido Timpanaro e Scuola Materna via di Puglia

· Uff. Farmacie comunali e Ludoteca Convenzionata Isola delle Farfalle (Nido)

· Direzione Didattica e Nido convenzionato AlberoVerde

· Scuola Materna "Betti

· Scuola Materna "Manzi"

· Scuola Elementare "Biagi"

· Scuola elementare "Filzi" e Scuola Materna "Ciari"

· Scuola Elementare "Newbery"

· Scuola Media "Castagnolo"0

· Scuola Media "Renato Fucini"

· Campo scuola - sottotribuna Spogliatoio

· Palestra San Michele

· Campo scuola Spogliatoi e Palazzina uffici

· Centro Sociale Circoscrizione n°4

· Ex-Circoscrizione n° 3

· Ex-Circoscrizione n° 5

· Tipografia comunale

· Centro accoglienza donne

· Palazzo Comunale ex Telecom

· Palazzo Gambacorti Mosca

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa