Premio Letterario Nazionale Leonardo: Sofia Dicuzzo vince con un racconto sul nonno e sulla Resistenza

Il 2 giugno 2024 si è svolta presso la Biblioteca Leonardiana di Vinci la Premiazione del Premio Letterario Nazionale Leonardo. L'evento ha visto la partecipazione di giovani studenti delle scuole medie superiori provenienti da tutta Italia, che hanno presentato poesie e racconti sul tema "I bambini sono il nostro futuro: dai destini diversi, ai contesti sociali, alle adozioni, al ruolo dei nonni...".

Tra gli 82 elaborati pervenuti, la giuria ha selezionato come vincitore il racconto di Sofia Dicuzzo, alunna di 13 anni della classe 3C della scuola secondaria di primo grado Ferruccio Busoni, parte dell'Istituto Comprensivo Empoli Ovest. È il secondo anno consecutivo che Sofia riesce a conquistare il primo posto in questo prestigioso concorso.

Il racconto di Sofia è basato sulla storia vera del suo bisnonno, Remo Remetti, oggi novantenne. Il testo ripercorre l'infanzia di Remo durante il periodo della Resistenza italiana, un'epoca segnata dalla lotta per la libertà e dalla speranza di un futuro migliore. La narrazione ha colpito la giuria per la sua profondità emotiva e per la capacità di evocare i sogni e le paure di un bambino di allora, che risuonano ancora oggi.

Il merito di questo successo va anche alla professoressa Nesta, che ha seguito con attenzione e dedizione la partecipazione di Sofia al concorso, dimostrando quanto il supporto degli insegnanti sia cruciale nello sviluppo dei talenti dei giovani.