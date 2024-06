Corsa contro la fame, gli studenti del Santucci di Pomarance per gli indigenti del Bangladesh

Al termine del corso di educazione fisica la professoressa Valentina Rando anche quest’anno ho promosso il progetto dell’Associazione Azione Contro la fame finalizzato alla raccolta fondi che quest’anno andranno in sostegno alle popolazioni meno fortunate del Bangladesh.

Il progetto lega sport e solidarietà con l’obiettivo di responsabilizzare gli studenti andando ad arricchire le loro competenze legate all’educazione civica, come richiesto dal Ministero. La corsa contro la fame coinvolge gli studenti rendendoli parte attiva del processo di apprendimento, con un modello di responsabilizzazione innovativo.

La corsa contro la Fame è alla sua undicesima edizione e vede la partecipazione di 6720 scuole per un totale di 846532 partecipanti (fonte associazione Azione Contro la Fame www.azionecontrolafame.it).

Il progetto iniziato già da mesi in classe parlando delle cause della fame e malnutrizione infantile approfondendo come le principali cause: diseguaglianze, conflitti e cambiamenti climatici incidono sulla sicurezza alimentare.

La professoressa Rando ha illustrato ai propri discenti come la nutrizione incida direttamente sulla salute e dell’importanza dell’accesso alla risorsa idrica, da cui dipende la sete e l’igiene.

Quest’anno, l’approfondimento è stato fatto sulla situazione del Bangladesh.

La conclusione del progetto è stato al tempo stesso un evento di divertimento e solidarietà. I ragazzi di tutto l’ITIS “A. Santucci” hanno passato una giornata allo stadio comunale; ogni ragazzo aveva la propria pettorina in cui ad ogni giro veniva smarcato il passaggio. A fine gara ogni ragazzo ha trovato uno sponsor che gli ha fatto un’offerta a riconoscimento dell’attività fisica svolta.

I ragazzi che si sono più impegnati sono stati Luca Rigoni, Antonio Viviani, Matteo Volpini, Diego Caciagli, Lucrezia Bogi, Delija Odeta e Andrea Barbierato.

Anche i professori hanno partecipato alla corsa, in particolare la Prof.ssa Favilli ha tenuto a ringraziare la prof.ssa Rando per l’organizzazione e la bellissima giornata che ha permesso a tutti, ragazzi e professori, di conoscersi meglio anche grazie al contesto non formale.

Fonte: ITIS 'A. Santucci' di Pomarance